أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل الوزارة المصاريف المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من ١.١ مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٨٠ مليون جنيه.

وأضافت أنه تم تقديم ٢٠٠٠ لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية و٢٠٠٠ سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم ١٠٠ ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسي الجديد،بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقدم منحا دراسية جامعية لـ 6309 طلاب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير ٦٢٠٤ منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل ، و١٠٥ للطلاب من أسر كرامة،وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية ، وذلك في إطار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة استعدادا للعام الدراسي الجديد.