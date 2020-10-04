ترامب سيخرج ربما غدا أو بعد غد إلى البيت الأبيض





قال الفريق المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نبضات الرئيس طبيعية ولا يعاني أي مشكلة في التنفس، مؤكدًا أن الأمور تتحسن بالنسبة لترامب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنهم سيستمرون في متابعة مستوى دقات القلب والكبد والكلى، موضحًا أن الرئيس حصل أمس على جرعة ثانية من عقار ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وتابع: «نتبع سياسة تقديم العلاج على مدار خمسة أيام، وسنستمر في هذا العلاج»، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بتحسن اليوم.

وأردف: «خطتنا أن يأكل ويشرب ويترك السرير، نأمل أنه سيخرج من المستشفى ربما غدا أو بعد غد إلى البيت الأبيض».