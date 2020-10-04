 الصحة تطلق الحملة القومية لتجريع المواطنين ضد البلهارسيا بالشرقية - بوابة الشروق
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الصحة تطلق الحملة القومية لتجريع المواطنين ضد البلهارسيا بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 3:15 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 3:15 م

أطلق الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، شارة بدء فعاليات الحملة القومية لتجريع المواطنين ضد مرض البلهارسيا بالمحافظة، وذلك من قرية تل محمد التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية.

وأوضح مسعود، في بيان له، أن الحملة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتستهدف تجريع 109 آلاف و121 مواطنًا ضد البلهارسيا، وذلك بجرعات تشمل 280 ألفا و616 قرصا من عقار الديستوسيد، بالبؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة للبلهارسيا، وهي 29 بؤرة بنطاق 5 إدارات صحية داخل المحافظة، وهي: (كفر صقر - أولاد صقر - منشأة أبو عمر - صان الحجر - الإبراهيمية).

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى مكافحة القواقع بالترع ميكانيكًا، أو عن طريق المبيد كيميائيًا، بتلك البؤر، لافتًا إلى أن الحملة يشارك فيها 33 فريقا متحركا، جرى تدريبهم جميعًا والتأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بجميع البؤر.

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