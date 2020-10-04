رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى الكويت للعزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى الكويت، في زيارة قصيرة، يقدم خلالها واجب العزاء والمواساة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى شعب الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن البرهان سيقدم كذلك التهنئة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه منصب أمير الكويت.

كان في وداع رئيس مجلس السيادة، لدى مغادرته مطار الخرطوم الدولي، عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي.