اتحاد الكرة الجزائري يختار شبيبة القبائل للمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد، أن اتحاد الكرة الجزائري اختار نادي شبيبة القبائل للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) كممثل ثان للجزائر في هذه المسابقة.



وكان يفترض أن يشارك في البطولة من الجزائر وفاق سطيف صاحب المركز الثالث بمسابقة الدوري، إلى جانب بطل مسابقة كأس الجزائر، ولكن إلغاء بطولة كأس الجزائر على خلفية تفشي جائحة كورونا، جعل الاتحاد الجزائري يختار خلال اجتماعه اليوم الأحد، شبيبة القبائل صاحب المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري في الموسم الماضي.



كان شريف ملال، رئيس شبيبة القبائل، هاجم بشدة خير الدين زطشي، وعبد الكريم مدوار، وهما على التوالي رئيسي اتحاد الكرة، ورابطة دوري المحترفين، على خلفية التأخر في إقرار مشاركة فريقه في مسابقة كأس الكونفيدرالية.



وعلى خلفية ذلك، قررت لجنة الانضباط برابطة الدوري، ايقاف ملال، لمدة عامين، مع اقتراح اقصائه مدى الحياة.