رئيسة حزب ميركل تأمل في سرعة حسم مسألة مرشح التحالف المسيحي للمستشارية

أعربت انيجريت كرامب-كارنباور، رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن أملها في سرعة حسم مسألة مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار وحتى في العام الحالي إن أمكن ذلك.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن الكثيرين في التحالف يتمنون هذا، مضيفة أنها تتوقع أن الرئيس الجديد للحزب سيتحدث "سريعا" بعد انتخابه مع ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري عن الجدول الزمني لهذه الخطوة.

وكان زودر قد ألمح إلى أن تحديد مرشح التحالف لمنصب المستشار لن يتم قبل مارس المقبل.

في الوقت نفسه، رأت كرامب-كارنباور أن رغبة الحزب البافاري في عدم التسرع في اختيار مرشح للتحالف والانخراط في معركة انتخابية "لها أسبابها أيضا"، كما رأت أيضا أن وجهة نظر فولكر بوفير، رئيس حكومة ولاية هيسن (المنتمي إلى حزب ميركل) مشروعة أيضا.

كان بوفير طالب بالإعلان عن كل المرشحين المحتملين لمنصب المستشار من التحالف المسيحي قبل مؤتمر حزب ميركل المقرر له الرابع من ديسمبر المقبل.

وتابعت كرامب-كارنباور، التي توشك على ترك منصبها كرئيسة للحزب، أن وجهة النظر الأخيرة "تقف وراءها الرغبة في سرعة استجلاء هذا السؤال وإنهاء الجدل حوله".

يُذكر أنه من بين المرشحين الثلاثة لخلافة كرامب-كارنباور في رئاسة الحزب المسيحي، أعلن كل من ارمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، وفريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق لكتلة التحالف المسيحي، اعتزامهما الترشح لمنصب المستشار في حال فاز أي منهما بمنصب رئيس الحزب المسيحي في مؤتمر الحزب المقبل.

في المقابل، تجنب زودر الإدلاء بتصريحات واضحة حول إمكانية ترشحه لخلافة ميركل، وأكد مرارا أن مكانه في بافاريا.