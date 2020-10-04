أبو الغيط: الفلسطينيون في مسئوليتنا ولن نخطئ بحقهم

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام للدول العربية لا يستطيع أن يخترع موقفًا للجامعة، بحسب تعبيره.

وأضاف أبو الغيط، خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن موقفه هو انعكاس لإرادات الدول العربية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للدول العربية لديها مسؤولية ليس فقط تجاه القضية الرئيسية «الفلسطينية»، ولكن هناك التزام للحفاظ على الجامعة العربية وفاعليتها وبخاصة في وضعها الذي وصفه بالمأساوي.

وأكمل: «يجب أن نحافظ على الجامعة ونأخذ بيدها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لها الأولوية»، متابعًا: «الفلسطينيون وقضيتهم في مسؤوليتنا من ناحية دعمها ومساعدتها للخروج من هذا الوضع بالغ الصعوبة الذي أتفهمه».

وأوضح أن جامعة الدول العربية، لا يمكنها أن تخطئ في حق الفلسطينيين.