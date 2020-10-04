 البابا فرانسيس: كورونا أثبت فشل الرأسمالية.. ونحتاج سياسة ترفض الحرب - بوابة الشروق
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البابا فرانسيس: كورونا أثبت فشل الرأسمالية.. ونحتاج سياسة ترفض الحرب

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 4:54 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 4:54 م

قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، إن وباء كورونا، أثبت فشل "النظريات السحرية" لسوق الرأسمالية، وأن العالم يحتاج نوع جديد من السياسة التي تعزز الحوار والتضامن وترفض الحرب بأي ثمن.

 

وذكرت شبكة (يورو نيوز) أن البابا فرانسيس أوضح رؤيته للعالم بعد (كورونا) عن طريق جمع العناصر الأساسية لتعاليمه الاجتماعية إلى تعهد جديد كان قد نشره في يوم رأس السنة، حيث رسمت وثيقة هذا التعهد فتاوى سابقة للبابا حول عدم عدالة الاقتصاد العالمي وتدميره للكوكب، مطالبا بتضامن انساني أكبر لمناقشة مشاكل اليوم.

 

كان البابا فرانسيس قد رفض في وثيقة التعهد تبرير الكنيسة الكاثوليكية للحرب على أنه وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس، قائلا إنه كان أمرا يجري على مر العصور، ولم يعد قابلا للتطبيق.

 


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