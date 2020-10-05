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الاتحاد الأوروبي: اتفاق السلام السوداني إنجاز تاريخي

الاتحاد الاوربي - ارشيفية
الاتحاد الاوربي - ارشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 11:28 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 11:28 م
أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية بالسودان، والجبهة الثورية، الذي تم في جوبا أمس، إنجاز تاريخي يمهد الطريق لسلام شامل في السودان.

وقال بوريل، في بيان وزعه الاتحاد الأوروبي في السودان، أن الاتحاد الأوروبي يقر بدور جنوب السودان في استضافة محادثات السلام السودانية والتوسط فيها.

وأضاف: "يُتوقع من جميع أصحاب المصلحة تنفيذ الجوانب المختلفة لاتفاقية السلام بحسن نية وبروح التعاون المستمر لصالح الشعب السوداني، الذي يستحق ويرغب في السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية".

وطالب الذين لم ينضموا بعد للسلام، لا سيما "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال - جناح عبد العزيز الحلو"، وحركة "تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور"، بأن يتبعوا ويخوضوا مفاوضات جادة مع الحكومة الإنتقالية.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم التحول السياسي والإقتصادي للسودان، والذي يوفر فرصة تاريخية للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر.

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