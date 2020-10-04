ترامب: «الاختبار الحقيقي» للتعافي سيكون خلال الأيام المقبلة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رساله عبر الفيديو مساء السبت، إنه "بدأ يشعر بالارتياح" لكن الأيام المقبلة هي "الاختبار الحقيقي" لتعافيه من فيروس كورونا.

وكان ترامب يرتدي حلة بدون رباط عنق وجلس أثناء تسجيله الرسالة وبدا محتقنا قليلا ولديه ضيق في التنفس.

وقال في الرسالة المنشورة عبر تويتر "أعتقد أنني سأعود قريبا"، مضيفا أنه يكافح للتغلب على الفيروس على المستوى الشخصي والعالمي.

وتابع مستخدما شعار حملته: "يجب أن أعود لأنه لا يزال يتعين علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأضاف أنه لا يمكن أن يكون "مسجونا" في البيت الأبيض من أجل حمايته الشخصية، لأنه بحاجة لأن يكون "في المقدمة"، فيما بدا أنه رد على انتقادات سابقة.

وقال ترامب: "كقائد عليك أن تواجه المشاكل".

وشكر ترامب أطباءه وكل من تمنوا له الشفاء العاجل في المنزل وفي جميع أنحاء العالم.

وقال"الحب المنهمر كان مذهلا، لن أنساه أبدًا".