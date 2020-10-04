رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد عددا من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها

تفقد أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عددا من مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة، ويرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، لمتابعة سير العمل، وإزالة أى عقبات تعيق التنفيذ.

واستهل غنيم، جولته بتفقد مشروع سكن مصربمنطقة الأندلس مسلسل 1,2 بعدد 148عمارة، حيث بلغت نسبة الإنجاز للعمارات حوالى 80% ، ونسبة الإنجاز للمرافق والطرق حوالي 75% ، ومن المتوقع الانتهاء من الموقع وتسليمه للحاجزين فى النصف الأول من عام 2021.

واستمرت الجولة بتفقد مشروع JANNA بعدد 365 عمارة داخل كمباوند مغلق متكامل الخدمات.

واختتم غنيم، الجولة بالمرور على موقع سكن مصر مسلسل 6 بالتجمع الثالث 57 عمارة، والذى يتم الآن الانتهاء من هذا الموقع ومن المتوقع تسليمه خلال شهر نوفمبر المقبل، وسيتم الاعلان عنه على صفحة الجهاز قريباً.

وشدد، على ضرورة الانتهاء من الأعمال بشكل أسرع مع مراعاة جودة التنفيذ بجميع مواقع المشروعات بالقاهرة الجديدة.