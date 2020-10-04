وزير التعليم العالي: الوصول إلى هذا القدر من الإنجاز حلم لأي مسؤول

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوصول إلى هذا القدر من الإنجاز حلم لأي مسؤول، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظر إلى الجامعات الحكومية التي تضم السواد الأعظم من الطلاب.

وأضاف عبدالغفار خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الجامعات الخاصة والدولية لا تضم أكثر من 17% من إجمالي الطلاب، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة بشكل مستمر.

ولفت إلى إضافة ثلاث جامعات لم تكن موجودة على الأرض منها؛ مطروح والوادي الجديد والأقصر، قائلًا إن الوزارة من المقرر أن تفتتح جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات المصرية خرجت من التصنيفات العالمية عام 2015، متابعًا أن هناك 22 جامعة مصرية ضمن الترتيب على مستوى العالم الآن.