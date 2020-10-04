حمدوك: السلام سيفتح صفحة جديدة فى تاريخ الفترة الانتقالية بالسودان

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أن السلام سيفتح صفحة جديدة فى تاريخ الفترة الانتقالية بالسودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم عن حمدوك قوله، في مطار الخرطوم عقب عودته بعد المشاركة في توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية الذي تم أمس بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا وسط حضور دولي وأفريقي وعربي، إن البداية العملية لحكومة الفترة الانتقالية فى تنفيذ إحدى أهم أولويات الفترة الانتقالية المتمثلة يتمثل فى تحقق السلام بالبلاد.

ونوه إلى أن السلام سيفتح آفاق كثيرة وتأثيره فى الاستقرار الاقتصادي بجانب تحصين الفترة الانتقالية، مشيرا إلى ملحمة توقيع اتفاق السلام والتى تداعى لها كل العالم فى المحيط الإقليمي والدولى للمشاركة بالاحتفال بالسلام.

وأشاد بالقيادة الحكيمة لدولة جنوب السودان ورئيسها الفريق أول سلفاكير ميارديت وفريق الوساطة الجنوبية لدورهم الكبير فى عملية السلام وخص بالشكر شعب دولة جنوب السودان لحضوره المميز والمشاركة فى احتفالات اتفاق السلام، مؤكدا على رمزية اختيار جوبا لهذا السلام.

ولفت إلى أن ميدان الحرية بجوبا جسد شعب واحد فى دولتين مما يتطلب تجسيد علاقات استراتيجية لا تحدها حدود، لافتا إلى لقائه مع رئيس دولة جنوب السودان والقائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية –شمال ومناقشة عملية السلام مع الحركة الشعبية.

وقال إن "ما تم إنجازه فى هذه المرحلة سيكون له تأثير فى المرحلة القادمة باعتبار أن أغلب القضايا تمت مناقشتها"، متفائلاً بتوقيع السلام مع الحركات التى لم توقع فى وقت وجيز.