استطلاع: الخلاف بين السلطات في إسبانيا يضر بجهود مكافحة فيروس كورونا

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خلص استطلاع أجرته مؤسسة "جي ايه دي 3" إلى أن الخلاف بين السلطات الإسبانية يقوض جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن 85% ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن الخلافات بين السلطات تضر بجهود مكافحة الفيروس.

وفي نفس الوقت، اعترف 52% أنهم يتساهلون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقد أجرى الاستطلاع في الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى الأول من أكتوبر الجاري، وقد سلط مزيدا من الضوء على الصعوبات التي تواجهها إسبانيا لاحتواء تفشي الفيروس.

ويُذكر أن تسجيل إسبانيا 319 حالة لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين يعد أعلى معدل في أوروبا.

وقال 84% ممن شملهم الاستطلاع، إن ضعف نظام الرعاية الصحية ساهم في ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس. وقال سبعة من بين كل عشرة أشخاص إنه يتعين أن تتجنب البلاد فرض إجراءات إغلاق صارمة مثل التي جرى فرضها في الفترة ما بين مارس ويونيو.

وكانت العاصمة مدريد وتسع مدن أخرى في منطقة مدريد قد شددت إجراءات مواجهة الفيروس أمس الأول الجمعة.