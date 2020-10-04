موريتانيا تعلن عن 8 وفيات جراء حمى الوادي المتصدع

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أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد وفاة ثمانية أشخاص جراء الإصابة بحمى الوادي المتصدع الذي ينتقل من الحيوان إلى البشر.

وأوضح الوزير في كلمة له مساء اليوم السبت بمحافظة "البراكنه" جنوب العاصمة أن الأشخاص توفوا بهذا الوباء الخطير من بين 13 شخصا أصيبوا بشكل مؤكد بحمى الوادي المتصدع.

ودعا الوزير المواطنين إلى توخي الحذر واحترام إجراءات الوقاية من الوباء لمنع انتقاله من الحيوانات المصابة إلى الإنسان من خلال عدم ملامسة الحيوانات والابتعاد عن أماكن تجمعها وطهي لحومها للاستهلاك طهيا جيدا.

وحث الوزير خلال إطلاقه لحملة لتطعيم المواشي على غسل الأيدي بالصابون والنوم تحت الناموسيات للوقاية من لدغ البعوض الناقل للفيروس.