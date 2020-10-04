المغرب: انضمام مدينة الصويرة إلى الشبكة العالمية للمدن الإبداعية‎ لليونسكو

أعلنت اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة أن مدينة الصويرة المغربية انضمت إلى الشبكة العالمية للمدن الإبداعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد قبول ملف الترشيح الذي أخذ في الاعتبار عند إعداده إبراز مدى استجابة المدينة للمعايير والشروط المحددة من المنظمة للانضمام إلى هذه الشبكة.



يُذكر أن الشبكة العالمية للمدن الإبداعية التابعة لـ"اليونسكو" تضم 246 مدينة، وتم إنشاؤها عام 2004، وانضمت إليها المملكة المغربية عام 2017، عقب اختيار مدينة تطوان كمدينة إبداعية في مجالي الصناعة التقليدية والفنون الشعبية.



وتهدف الشبكة إلى تشجيع الابتكار والصناعات الثقافية التي تُعتبر عوامل استراتيجية للتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهي تمثل أرضية للعمل على مستوى المدينة من أجل تحقيق برنامج التنمية المستدامة في عام 2030 للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بجعل المدن والمجتمعات البشرية مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود.