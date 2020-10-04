الهند: القوات الباكستانية قصفت عدة مواقع على طول خط المراقبة بكشمير

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية الكولونيل ديفيندر أناند، اليوم الأحد، إن القوات الباكستانية قامت بقصف عنيف وإطلاق للنار على عدة مواقع هندية على طول خط المراقبة في منطقة "بوونش" بولاية "جامو وكشمير".

وأضاف أناند -حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية- أن الجانب الباكستاني انتهك وقف إطلاق النار دون أي مبرر، مشيرا إلى أن القوات الهندية ردت بالشكل المناسب.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".