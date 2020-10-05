وزيرة التضامن: توفير 2000 جهاز لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين بالجامعات

- القباج: نقود حملة لتوفير المستلزمات التعليمية لغير القادرين وذوي الإعاقة..



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقود حملة لتوفير المستلزمات التعليمية لغير القادرين وذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



وأضافت «القباج» خلال حوارها لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أنه تم توفير 2000 جهاز لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين من السنة الثالثة والرابعة بالجامعات، مشيرة إلى التنسيق مع 27 جامعة لاستكمال تعليمهم وتأهيليهم لسوق العمل.



ولفتت إلى أنه يتم دفع مصروفات الطلاب المكفوفين، مشيرة إلى توفير 2000 سماعة لأطفال المدارس صغار السن لدمجمهم في العملية التعليمية قدر الإمكان، فضلًا عن توفير 1000 شنطة مدرسية مجهزة بالأدوات الدراسية لأبناء الأمهات المعيلات والأيتام، وغيرهم.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم الوصول للطلاب غير المقتدرين أو ذوي الإعاقة بالاستعانة بقواعد البيانات في الجامعات، والمدارس، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم.



وتابعت: «مصرون على تقديم الوسائل المعينة لاستكمال العملية التعليمية لغير القادرين»، قائلة إن الخروج من حلقة الفقر يتطلب جعل التعليم أكثر انتشارًا.



وأكدت أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على محاربة الأمية من خلال برنامج تكافل وكرامة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بترخيص 11 ألف حضانة وإعطائهم تيسيرات لحين حل مشكلات التراخيص الخاصة بهم.