طبيب ترامب: نسبة الأكسجين في الدم بلغت 98%

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شون كونلي، إن تعرض الرئيس للأكسجين الإضافي كان محدودًا جدًا، مشيرًا إلى أن نسبة الأكسجين بلغت 98% في الدم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن الفريق الطبي يتابع بصفة دورية الرئة وإمكانية تعرضه للتضرر، مؤكدًا أنه لا توجد أية مخاوف سريرية، حتى الآن إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى عدم امتلاك سجلات لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم أقل من 90%، مضيفًا عن عدم ارتداء الرئيس الكمامات في الفيديوهات: «الرئيس يرتدي الكمامات كلما نكون محيطين به، هو المريض وعندما يكون إلى جوار أشخاص فإنه يرتدي كل معدات الوقاية».

وأكد طبيب الرئيس الأمريكي أن وضع ترامب الصحي جيد جدًا ويستجيب للأدوية، متابعًا: «سوف نفكر في إخراجه من المستشفى وإعادته للبيت الأبيض».