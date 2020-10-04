حريق كبير يدمر بلدة ريفية في نيوزيلندا

اندلع حريق كبير في ريف نيوزيلندا اليوم الأحد، ما تسبب في تدمير عشرات المنازل وأدى إلى إخلاء بلدة بأكملها خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتلقت طواقم الإطفاء والطوارئ تنبيها بالحريق في الساعة 3.20 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي ( 1420 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) في قرية بحيرة أوهاو بوسط ساوث أيلاند على بعد حوالي 300 كيلومتر من كرايستشيرش.

وأتى الحريق على منطقة تبلغ حوالي 200 هكتار. وقالت إدارة الاطفاء والطوارئ بالمنطقة في بيان إنه تم ارسال خمس مروحيات للمساعدة في جهود مكافحة الحرائق إلى جانب 16 من أطقم الإطفاء على الأرض.

وتابعت الإدارة "الرياح لا تزال قوية للغاية، مما يجعل ظروف مكافحة الحريق صعبة. للأسف دمرت بعض المنازل ونحن نعمل مع المتضررين في المجتمع".

وتُظهر لقطات جوية من عمدة المنطقة جاري كيرشر مدى الضرر، حيث أتى الحريق على معظم منازل البلدة.

ووصف كيرشر المشهد بأنه "مفجع للغاية" في منشور عبر فيسبوك.

ويعتقد أن الحريق بدأ بسبب ما يسمى "قوس كهربائي" من خطوط الكهرباء العلوية، ورغم ذلك مازال المحققون في مسرح الحادث.

وفتحت السلطات المحلية مراكز الرعاية وتم إجلاء نحو 90 شخصا من المنطقة.

وقال بيتر مولدرو ، مراقب عمليات الطوارئ في وايتاكي، إن المجلس المحلي سيركز على دعم الأشخاص المتضررين من الحريق.