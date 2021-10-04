وزيرة الهجرة: «حياة كريمة» حل سحري لمشكلات المناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

شباب المصريين الدارسين في فرنسا: مستعدون للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة" والتنسيق لدعم المستشفيات والمدارس

نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي- MEDCE"، حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مع مجموعة من الشباب الدارسين في دولة فرنسا، بالتنسيق مع شيرين طوبار، ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في فرنسا.

وبحثت الحلقة النقاشية، مشاركتهم في الترويج للمشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك استعراض الجهود المبذولة بالمشروعات القومية وجهود التنمية التي تجري على أرض مصر، والتي تهدف جميعها إلى بناء الإنسان، والحفاظ على حقوقه في عيش حياة أفضل.

وقالت مكرم، إن ثاني اللقاءات مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج للمشاركة في دعم والترويج المشروع القومي "حياة كريمة"، والذي يأتي في الأيام الأولى من أكتوبر شهر النصر، يضعنا جميعًا أمام واجب وطني، وهو أن نستكمل مسيرة البناء والتنمية والتضحيات التي قدمها الشهداء، سواء ماديًا أو بالرد على الشائعات وإبراز الإنجازات.

ونوهت إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى الاستماع إلى شبابنا الدارسين بالخارج وعرض أفكارهم وآرائهم، بالإضافة إلى استدامة التواصل معهم وتعريفهم بجميع الجهود والمشروعات التي تنفذ على أرض مصر، حيث تم استعراض إنجازات "حياة كريمة" والتي يستفيد منها أكثر من 50 مليون مصري في ربوع المحروسة، منذ انطلاق المرحلة الأولى في يناير 2021.

وأوضحت أن المشروع القومي "حياة كريمة" يجسد حرص القيادة المصرية على بناء الإنسان، تماشيًا مع إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بجانب التنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" لتكوين فريق تطوعي من الشباب، سواء في تعليم الشباب أو تنمية قدراتهم وتوفير فرص أفضل لهم وليس فقط الدعم المادي.

وأضافت: "الباب مفتوح أمام أبنائنا الدارسين بالخارج للمشاركة وسنعلن التفاصيل الكاملة، بجانب التنسيق مع وزارة التخطيط لإبراز إنجازات المبادرة في عديد الأماكن قبل وبعد التطوير".

وعرضت الوزيرة آخر التطورات التي حدثت في التعاون فيما بين وزارة الهجرة ومؤسسات الدولة، وما تم بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية والحرص على الارتقاء بها، حيث أكدت مكرم أن "حياة كريمة" حل سحري لمشكلات منذ قرون بتلك الأماكن، مشيدة بجهود الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أهدت أكثر من 6 ملايين جنيه لصالح مشروعات "حياة كريمة"، بالإضافة إلى توجيه الفتاة المصرية "سارة بنس" متحصلات هدايا عيد ميلادها لصالح المبادرة والتي بلغت 10 آلاف دولار.

ورحب شباب المصريين الدارسين في فرنسا بالمشاركة في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight، والتي تفتح الباب أمام الدارسين المصريين بالخارج، للمشاركة في المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

فيما أكد كريم إسماعيل أحد الشباب، أهمية التنسيق مع رجال الأعمال المصريين في فرنسا لدعم جهود المبادرة أيضًا، عن طريق التبرع بمبلغ رمزي لصالح المبادرة يعادل ثمن وجبة عشاء، بما يعد رسالة من شبابنا بالخارج تجسد تكاتفهم ومساندتهم لجهود دولتهم في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، الذي يهدف لرفع مستوى المعيشة وتوفير حياة أفضل لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه المبادرة تتضمن الترويج للمشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بين الأوساط الطلابية بالخارج، وهذا ما سيعمل عليه الدارسون بالخارج، الذين لديهم القدرة على تعريف المجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها، ما تبذله الدولة المصرية من جهود في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان.

وتابعت أن هذا ما يؤكده تقرير التنمية البشرية الذي أطلقته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث سيتم إمداد الدارسين بالخارج بالفيديوهات الترويجية للمبادرة، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ودعوة نظرائهم من الطلبة المصريين في المجموعات الطلابية للمشاركة في المبادرة.