تصاعدت حدة التوترات بين الجزائر وفرنسا إلى نحو غير مسبوق، بعد قرار باريس تقليص عدد التأشيرات لدول المغرب العربي بما فيها الجزائر، وتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبرتها الجزائر "مسيئة"، تحدث فيها عن أن النظام الجزائري منهك بسبب الحراك الذي قام في عام 2019، وعلى إثرها استدعت سفيرها في فرنسا للتشاور.

وتستعرض "الشروق"، في السطور التالية، أبرز الملفات الخلافية بين الجزائر وفرنسا، التي فجرت الخلاف بين البلدين خلال الأيام الماضية.

- الحركي

الأربعاء 23 سبتمبر الماضي، أعلن ماكرون -في حفل أقيم في قصر الإليزيه حضره حوالي 300 شخص- تكريم الحركيين الجزائريين وعوائلهم، وهم الجنود الذين حاربوا إلى جانب الفرنسيين في حرب تحرير الجزائر، التي استمرت من 1954 إلى عام 1962، ووصلوا إلى فرنسا وعاشوا في مخيمات إيواء مهجورة، ويطلق عليهم في الجزائر لقب "الخائن".

وطالب ماكرون، الجزائر، بالصفح عن الحركيين، الأمر الذي أثار الدولة العربية، وردت على لسان وزيرها العيد ربيقة بأنه "لا أحد يقدم لنا الدروس، والثورة فصلت في من كان حركيا ومن كان مجاهدا ومن استشهد في الثورة التحريرية".

- التأشيرات الفرنسية

أجج قرار فرنسا بتقليص عدد تأشيرات السفر الممنوحة لمواطني شمال إفريقيا (تونس - الجزائر - المغرب) نار الغضب بين باريس والدول الثلاث، لا سيما الجزائر التي استدعت سفيرها في باريس للاحتجاج رسميا على هذه الخطوة، ووصفت الجزائر القرار الفرنسي بأنه "غير منسجم وغير مناسب".

وقالت الحكومة الفرنسية إن قرار تخفيض عدد التأشيرات جاء "لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

ووصفت "فرانس 24"، القرار الفرنسي بأنه "تنازلًا لليمين واليمين المتطرف في مسألة الهجرة قبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية".

- الأمة الجزائرية

حديث الرئيس ماكرون عن الأمة الجزائرية زاد الطين بلة، ودفع الجزائر إلى التصعيد مع باريس، بعد حديث الرئيس الفرنسي بأن "الجزائر قامت بعد استقلالها في 1962 على (إرث من الماضي) حافظ عليه (النظام السياسي العسكري)".

وتحدث، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية -في تصريحات لم يتم نفيها رسميا- عن "تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل ولا يستند إلى حقائق"، وفقا لتعبيره.

أثار هذا الحديث غضب الجزائر التي أقدمت على حظر الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في أجواء البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تستخدم عادة المجال الجوي للجزائر، ضمن عملية برخان، وهي عملية جارية لمكافحة التمرد في منطقة الساحل الإفريقي، بدأت في 1 أغسطس 2014، وهي تتألف من 3000 إلى 4500 جندي فرنسي.

ومن المتوقع، بحسب مراقبين، أن يؤثر قرار حظر الطيران الحربي من التحليق بالجزائر على مصالح فرنسا في مالي، التي لديها التزامات عسكرية بالتواجد في مالي، لا سيما بعد الوجود الروسي في مالي، الذي صار يهدد المصالح الفرنسية هناك.