تركي آل الشيخ: الترفيه حقق 30% من مستهدف الناتج المحلي

قال رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ اليوم الاثنين، إن قطاع الترفيه حقق 30% من مستهدف رفع نسبة مساهمة الترفية بالناتج المحلي الإجمالي.



وأضاف آل الشيخ في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن موسم الرياض سيشهد 7500 فعالية بموسم الرياض و 18 مسرحية و 70 مقهى و 200 مطعم و10 آلاف عارض.



وأشار إلى أن هيئة الترفيه أنجزت حتى عام 2021 أكثر من 2500 فعالية بحضور تجاوز 75 مليون زائر، كما وفرت 100 ألف وظيفة عبر مختلف الفعاليات.



وأوضح أن هيئة الترفيه عملت على تنظيم وتطوير قطاع الترفيه بالمملكة، من خلال أتمتة خدمات إصدار التصاريح الترفيهية، وتقديم برامج تطويرية للمواهب السعودية، وتوفير حلول تمويلية لتحفيز الاستثمار في القطاع.



وأوضح أن في موسم الرياض 2021 تم توسعة (بوليفارد رياض سيتي سكوير)، ليكون 3 أضعاف المساحة السابقة، و 9 مناطق رئيسية كما تم توسعة مواقف السيارات لتتسع لأكثر من 20 ألف سيارة.



وسيشمل (بوليفارد رياض سيتي سكوير) على أكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع، مع ممشى بطول 3 كيلومتر، و 9 أستديوهات عالمية، و 4 مسارح عربية وعالمية، وكذلك منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية.



وأوضح أن موسم الرياض 2021 سيوفر عدة فعاليات متنوعة، وسيكون هناك العديد من الفعاليات المجانية يمكن للأسر الاستمتاع بها مع أبنائهم في مختلف مناطق مدينة الرياض.