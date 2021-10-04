محافظ الأقصر يجتمع مع رؤساء المراكز لحصر التعديات على مجرى نهر النيل

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا بحضور محمد عبد القادر خيري، نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح أدم، سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي، سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الري والصرف وحماية النيل، بالإضافة إلى مسؤلي الزراعة وأملاك الدولة والجهات الأمنية، لحصر التعديات على مجري نهر النيل.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على سرعة إزالة جميع التعديات الواقعة على مجرى النيل، والتي تعوق أعمال التطهير بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والرياح والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه.

وأكد محافظ الأقصر الاستمرار قدمًا نحو إزالة جميع التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.‎