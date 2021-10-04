وزير الدفاع الكويتي يعزي نظيره العماني في ضحايا إعصار شاهين

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان الشقيقة شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد للتعزية في ضحايا إعصار "شاهين" الذي ضرب عدة ولايات بالسلطنة.



وأكد العلي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية - عمق العلاقات التاريخية الراسخة ووحدة الدم والمصير المشترك الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين، داعيا المولى تعالى أن يحفظ سلطنة عمان وأهلها من كل سوء ومكروه، سائلا المولى وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر.