الشركة القائمة على تشغيل محطات البنزين في بريطانيا تنهي تحديد كميات للشراء

أوقفت الشركة القائمة على تشغيل 400 محطة وقود في المملكة المتحدة تحديد كمية البنزين والديزل التي يمكن للأشخاض شراؤها ، وهو مؤشر على بدء انفراج أزمة الوقود التي استمرت 12 يوما في البلاد ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقالت الشركة إن هناك "تحسنا جوهريا في توفر الوقود بمواقعنا" حيث عاد الزبائن إلى الأنماط المعتادة للشراء.

وأضافت الشركة أنه تم رفع السقف في أغلب المحطات التي تديرها.

وقالت بلومبرح إن المتحدث باسم الشركة صرح بقوله "هذا يعني أننا لا نزال نواجه بعض المشاكل في جنوب وجنوب شرق البلاد ، وأننا نتوقع أن تخف الأزمة في غضون الأيام القادمة".

يذكر أن الأزمة، التي حدثت بسبب نقص سائقي الشاحنات المختصة بتسليم الوقود ، سرعان ما أعقبها تكالب المواطنين على شراء البنزين حيث شوهدت طوابير طويلة من قائدي السيارات الراغبين في إعادة تزويد سياراتهم بالبنزين.

وذكرت بلومبرج أن الحكومة أرسلت أفراد الجيش للمساعدة في تسليم البنزين والديزل لتحسين الوضع.