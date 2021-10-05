وزيرة التجارة البريطانية تتوقع إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا قبل الانتخابات

أعربت وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، اليوم الإثنين، عن توقعها بأن يتم إبرام إتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك بحلول الانتخابات الأمريكية العامة المقبلة، المقررة في عام 2024، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت تريفيليان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج :"هذا هو نوع الإطار الزمني الأكثر واقعية"، وأشارت إلى أنه سيكون من غير المرجح أن يتم ذلك قبل عام 2023.

وأضافت: "هناك الكثير الذي يمكننا القيام به أثناء عملنا نحو إبرام اتفاق تجاري شامل".