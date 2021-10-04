وزير الأوقاف: دور المرأة رائد في الحضارة الإسلامية والعربية والمصرية

• جمعة: واعظات الأوقاف نموذج رائد وفريد لدور المرأة في الدعوة وخدمة المجتمع

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عناية واهتمام الإسلام بالمرأة وإنصافها ودورها في بناء الأسرة والمجتمع والعمل العام، وأن دور المرأة رائد في الحضارة الإسلامية والعربية بصفة عامة والحضارة المصرية بصفة خاصة، عارضًا جانبًا مما تضمنه كتاب "نساء على عرش مصر".

وأضاف جمعة، في محاضرة له عبر الفيديو كونفرانس عن تمكين المرأة بالبرلمان العربي، أن المرأة قسيم الرجل ونصيفه وزوجه وشريكه، وقد عبر القرآن الكريم في جميع آياته عن المرأة بالزوج، ولم يذكرها بلفظ الزوجة مرة واحدة، للتكافؤ حتى في اللفظ.

ونوه بأنه لتأكيد حق المرأة، وإكرامها ، وإنصافها يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"، ويقول سبحانه: "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا"، ويقول سبحانه: "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ".

واستعرض جمعة تجربة الواعظات المصريات، ودورهن في نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكونهن أنموذجًا مشرفًا ومتميزًا في العمل الدعوي والوطني، وتحدث خلال اللقاء عن مفهوم الكليات الست، ومشروعية الدولة الوطنية، وضرورة الحفاظ على أمن الأوطان، مؤكدًا أن الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

من جانبهن، أشادت نائبات البرلمان العربي بهذه المحاضرة التي استمرت لأكثر من ساعتين، وبما تضمنته من علم غزير، وفهم ثاقب لقضايا المرأة، وعناية الإسلام بها، وطالبن بتفعيل أكبر لدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في المنتديات الدولية والتعرف أكثر على تجربة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بيان سماحة الإسلام على المستوى الدولي.

من جانبه، أشاد السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي بجهود وزير الأوقاف في نشر سماحة الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة وجهوده المقدرة على المستوى الوطني والدولي، واصفًا إياه بأنه محارب قوي للتطرف، وأنه رجل مقاتل وأنموذج للعالم العصري، وأن تجربة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تجربة رائدة دوليًّا.