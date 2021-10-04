 وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بمدينة الطور الجمعة المقبل - بوابة الشروق
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وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بمدينة الطور الجمعة المقبل

وزير الأقاف محمد مختار جمعة
وزير الأقاف محمد مختار جمعة
أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 12:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 12:05 ص

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يوم الجمعة المقبل، مسجد الروضة بحي الروضة بمدينة الطور.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات الليلة، إن المسجد يعد أكبر مسجد بمدينة الطور، حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

وأضاف أنه سيفتتح أيضا مع محافظ جنوب سيناء، مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة الطور، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

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