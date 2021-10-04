إيطاليا تحتل المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للألومنيوم المصري خلال 8 أشهر

قفزت صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 50% لتصل إلى 502 مليون دولار مقابل 335 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الألومنيوم بنسبة 50% أيضًا خلال أغسطس، لتصل إلى 75 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار.

وصدرت مصر لنحو 71 دولة خلال هذه الفترة، منهم 16 دولة لم يتم التصدير لهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهما «غينيا، أنجولا وكاببندا، الهند، تايلاند، بيرو، سيراليون، الأرجنتين، السنغال، ملاوي، هونج كونج، جنوب إفريقيا، ساحل العاج، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، كولومبيا، روسيا الاتحادية، جيبوتي».

واستحوذت 5 دول على 66.7% من إجمالي صادرات مصر من الألومنيوم خلال أول 8 أشهر من 2021، وهما «إيطاليا، إسبانيا، أمريكا، المغرب، ألمانيا».

وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للألومنيوم المصري خلال تلك الفترة بقيمة 222 مليون دولار مقابل 179.5 مليون دولار بنمو 24%، لتستحوذ على 44.2% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الألومنيوم.

واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للألومنيوم من مصر بقيمة 32.815 مليون دولار بنمو 165%. فيما ارتفعت إلى أمريكا لتسجل 27.559 مليون دولار بنمو 602%، ولتركيا بنسبة 417% لتبلغ 10.837 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الألومنيوم المصري إلى المغرب لتبلغ 26.809 مليون دولار في مقابل بنمو قدره 90%، وللسودان بنسبة 102% لتسجل 11.169 مليون دولار.

وزادت قيمة صادرات مصر من الألومنيوم للسوق الألمانية بنسبة 90% لتبلغ 25.863 مليون دولار، وللسوق الليبية لتسجل 24.772 مليون دولار في مقابل 18.835 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات الألومنيوم المصري نموا لفرنسا بنسبة 164% لتسجل 12.088 مليون دولار، وللصين بنسبة 138% لتبلغ 10.166 مليون دولار.