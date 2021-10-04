تحذير من استمرار أزمة الوقود لأسبوع إضافي في بريطانيا

حذر تجار الوقود في بريطانيا من أن أزمة الوقود قد تستمر لأسبوع آخر، على الرغم من تولي الجيش البريطاني مهمة توصيل الوقود للمساهمة في التعويض عن نقص حاد في سائقي الشاحنات.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد تجار بيع البنزين بالتجزئة، جوردن بالمر: "في حين أن النقص قد انتهى تقريبا في بعض المناطق بما في ذلك إسكتلندا وشمال إنجلترا وميدلاندز، فإن "22% من محطات الوقود في لندن وجنوب شرق البلاد تكافح لإعادة تخزين الوقود"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح بالمر أن "النقص المستمر في الجنوب الشرقي في البلاد يرجع إلى ارتفاع عدد السكان وانخفاض عدد محطات الوقود لكل فرد"، مشيرا إلى أن "الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 10 أيام لإعادة تخزين المحطات، حتى بمساعدة القوات المسلحة".