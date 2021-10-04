وزير البترول: انتصارات أكتوبر مبعث فخر واعتزاز لكل الأجيال

تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نيابة عن العاملين بقطاعي البترول والثروة المعدنية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد الملا - في بيان اليوم الاثنين - "أن هذه الذكرى الغالية على المصريين هي مبعث فخر واعتزاز لمختلف الأجيال من شعب مصر الكريم، لما حققه العبور العظيم في هذا النصر التاريخي من استرداد للعزة والكرامة وتحرير الأرض المصرية واسترداد حق مصر في ثرواتها باسترداد حقول بترول سيناء عام 1975، ومن ثم التمهيد للسلام والاستقرار".

وأوضح أن ما تحقق في أكتوبر 1973 يستلهم منه المصريون على مر الأجيال روح الإصرار والإرادة والتماسك لتحقيق الهدف.. موجهاً التحية لقواتنا المسلحة وشعب مصر العظيم الذي يقف دوماً داعماً لها.



