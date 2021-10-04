 المعلمون في جميع أنحاء أمريكا يتقاعدون ويستقيلون بأعداد قياسية بسبب كوفيد-19 - بوابة الشروق
الإثنين 4 أكتوبر 2021 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

المعلمون في جميع أنحاء أمريكا يتقاعدون ويستقيلون بأعداد قياسية بسبب كوفيد-19

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:34 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:34 م

استقال العديد من المعلمين أو اختاروا التقاعد المبكر في الولايات المتحدة مع إعادة فتح المدارس بسبب تفشي كوفيد-19 على نطاق واسع بين الطلاب والطالبات في مختلف المراحل.

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس أسبوعية بين الأطفال في الأسابيع الخمسة المتتالية الماضية.

وأضافت الصحيفة أنه مع عدم وجود قيود تفرض ارتداء الأقنعة في بعض الولايات، فضلا عن معدلات التطعيم المنخفضة، فإن انتشار الأمراض المعدية يزداد سوءًا.

وأوضحت أن الأمور ساءت في بعض الولايات لدرجة إجبار العديد من المدارس والمناطق التعليمية، مثل مدرسة أبردين في ولاية واشنطن، ومنطقة مدارس ماموث الموحدة في كاليفورنيا، على إيقاف الحضور في المدارس بسبب معدلات الإصابة المرتفعة.

وأدت الاستقالة والتقاعد المفاجئ للمدرسين إلى حدوث نقص في المعلمين، وهو الأمر الذي كان يمثل بالفعل مشكلة قبل انتشار الوباء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك