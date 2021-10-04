محافظ المنيا: مكتبة مصر العامة تنشر الثقافة والوعي والحياة المستنيرة بين الأطفال

عقدت مكتبة مصر العامة، مساء اليوم، اجتماع مجلس الأمناء برئاسة أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك بهدف مناقشة ومتابعة عدد من الموضوعات، لدعم المنافذ التنويرية ونشر الوعى الثقافى والفكرى فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية كافة، وتنمية القدرة الإبداعية لدى جيل من الأطفال والكبار.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا، والدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة، وأعضاء مجلس الأمناء، ونواب مدير المكتبة ورؤساء الأقسام.

وقدمت الدكتورة أمل عليوة، عرضًا حول أقسام المكتبة والأنشطة التى تقدم على مدار العام ودورها فى دعم وتطوير الحركة الثقافية بالمحافظة، حيث وجهت الشكر إلى المحافظ على دعم المكتبة فى فعالياتها كافة، كما وجهت الشكر لفريق العمل بالمكتبة على جهدهم وتعاونهم فى توصيل رسالة ورؤية المكتبة.

واستعرض طه نصر، نائب مدير المكتبة المجهودات والمستحدث فيها من خدمات وأنشطة ودورات تدريبية ومعدلات أداء المكتبة، كما استعرضت أنس محمد مدير الحسابات بالمكتبة موازنة العام المالى 2020-2021.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن مكتبة مصر العامة من العلامات المضيئة فى المحافظة ومن البرامج التى تبعث الأمل فى إعادة نشر الثقافة والوعى والجمال والحياة المستنيرة بين الأطفال لتكون نواة لنقلها للأماكن الأخرى.

ووجه المحافظ بوضع خطة سنوية لأنشطة المكتبة، تتضمن مختلف مجالات الفنون والاهتمام بالثقافة وتعميق روح الانتماء لدى رواد المكتبة واستثمار طاقات الشباب.

وناقش المحافظ مع المجلس عددًا من البنود المطروحة ضمن جدول الأعمال، منها اعتماد عدد من الدورات التدريبية بالمكتبة والموقف الحالى لإعادة بناء مسرح المكتبة، وكذلك العقود الخاصة بأعمال الصيانة.

يذكر أن مجلس أمناء المكتبة، يختص بوضع السياسات العامة التى تسير عليها، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التى قامت من أجلها، وبما لا يتعارض مع لائحتها التى تم اعتمادها.