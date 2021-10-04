روى المهندس جمال السادات، طبيعة مرض السيدة الراحلة جيهان السادات وأسباب وفاتها، قائلًا إن المرض الخبيث «السرطان» كان في مرحلة متأخرة للغاية بنهاية عام 2018؛ بسبب عدم إجرائها للفحص الدوري لمدة عام ونصف.

وقال خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، إن الأمر اضطرهم للذهاب إلى الولايات المتحدة، واصفًا والدته وهو متأثرًا: «أحترمها وأحبها بصورة كبيرة، إنسانة كانت مؤمنة بكل شيء ومقاتلة».

وذكر أنها قضت 6 أشهر في الولايات المتحدة حصلت خلال الفترة الأولى على علاج كيماوي مكثف وأجروا لها عملية جراحية كبيرة للغاية، منوهًا إلى أن الورم كان موجودًا في أجزاء كبيرة في جسدها ومنتشرًا.

ولفت إلى أن قائد مجموعة الأطباء أخبرهم بإزالة 90% من الورم بعد العملية الجراحية وأنه لن يتمكن من إزالة الباقي نظرًا للسن، مضيفًا أنها حصلت على علاج كيماوي لمدة 3 أشهر استجابت له وكانت بصحة جيدة.

وأوضح أن الهدف من إجراء تلك العمليات أن تعيش والدته بدون ألم وحياة طبيعية قدر الإمكان مع أولادها وأحفادها، مشيرًا إلى أنها بعد 3 أشهر رغبت في العودة مرة أخرى إلى مصر واختارت استكمال العلاج في المركز الطبي العالمي.

وأشاد بالمستوى المتقدم للمركز والتعامل مع والدته وخاصة أن المصابين بمرحلة رابعة متأخرة في الأورام لا يقضون عمرًا كبيرًا، متابعًا أن السيدة جيهان السادات لم تتمكن من الأكل بسبب العلاج الكيماوي الذي حصلت عليه.

وتابع: «في تلك المرحلة كانت معنا جميعًا لا تشعرنا بشيء إطلاقًا، كانت تيجي على نفسها وتريح أولادها وأحفادها وتجبر بخاطر من حولها، ولما تعبت من العلاج بدأوا تغييره إلى الحبوب بدلًا من الحقن ثم أصبحت الزيارات إلى المركز كل شهر، وفي آخر مرحلة تعرضت لجلطة في قدمها بسبب الأعراض الجانبية من العلاج والمرض».

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