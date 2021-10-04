محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص البرقية: «يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.. أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، فلقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي خاضت وما زالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة، وتتجدد مع ذكريات أيام المجد الخالدة طاقات العمل والفداء، لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة كل التحديات لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.. داعيًا المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم لما فيه عزة وطننا وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق».

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسادة قادة القوات والأفرع، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ وعدد من السادة الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ.

وتقدم محافظ المنيا بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري، وأهالي محافظة المنيا بصفة خاصة، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء.

وأكد "القاضي" أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، وأن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائمًا على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض، والذي استطاع بالعزيمة والإرادة خلال حرب أكتوبر 1973 استعادة الكرامة والنصر والأرض للشعب المصري والشعوب العربية.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تتم على أرض محافظة المنيا تؤكد حجم الإنجازات الوطنية غير المسبوقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين في شتى القطاعات الخدمية، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في كافة المجالات.