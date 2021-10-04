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الزمالك يصل جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية لليد

علي البحيري
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:29 م

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الزمالكبطل إفريقيامع برشلونةبطل أوروبابعد غد الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة بالدور ربع النهائي لمونديالاليد.

وتأهل الزمالك لبطولة كأس العالم للأنديةسوبر جلوببعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

كان الزمالك أعلن قبل السفر إلى السعودية عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضاوأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوحوأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيساللجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.


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