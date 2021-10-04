 البيت الأبيض: منصات التواصل الاجتماعي أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها - بوابة الشروق
الإثنين 4 أكتوبر 2021 10:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: منصات التواصل الاجتماعي أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها

البيت الأبيض
البيت الأبيض
هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:38 م

علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي، قائلا إن «منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في إفادة صحفية يومية إن «مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية».

هذا وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة «فيسبوك»، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة «إنستجرام» وتطبيق المراسلة «واتساب»، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي «إنستجرام» و«واتساب»، حيث انخفض سهم «فيسبوك» إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك