محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير ناميبيا لدى القاهرة توطيد سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس الأحد، فيليو هيفينداكا سفير ناميبيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين على الأصعدة كافة.

في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيداً بقوة وعمق العلاقات بين مصر وناميبيا منذ 1990.

وأعرب عن رغبته في زيادة التعاون بين الجانبين وخاصة زيادة التبادل التجاري الاقتصادي الاستثماري، لافتاً إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم ورعاية اللقاءات مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية، والتي من شأنها زيادة وتحقيق المنفعة.

كما أكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبات أو معوقات تواجه التعاون بين الجانبين.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة الإسكندرية والتي تعد زيارته الأولي منذ توليه المنصب منذ 5 شهور

وأكد أن مصر لديها أحدث الإمكانيات، مشيراً إلى أنهم حريصين على زيادة التعاون في مجال التجارة ومجال الطب والأدوية والكهرباء بين الجانبين.

وأضاف السفير أن نامبيبا لديها الكثير من الموارد الطبيعية بالإضافة إلى أنها لديها الكثير من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية.