طالبان تواصل مداهمة أوكار تنظيم داعش

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واصلت حكومة طالبان مداهمة مخابئ مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) في أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابول.

وفي سلسلة من التغريدات، قالت وكالة أنباء بختار الرسمية إن قوات طالبان اعتقلت 11 عضوا من تنظيم داعش في ضاحية بكابول.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم طالبان بلال كريمي عملية ضد خلية نائمة تابعة لداعش في جزء آخر من العاصمة وفيها قتل جميع أفراد الخلية.

ولم يكشف كريمي عن عدد مقاتلي داعش الذين قتلوا في العملية.

وتأتي حملة القمع ضد داعش عقب وقوع تفجير عند بوابة الدخول بأحد المساجد التي كان يقام فيها مراسم تشييع جنازة والدة المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.