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اليونيسف تناشد كل الأطراف في اليمن بحماية الأطفال

يونسيف
يونسيف
أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:50 ص

ناشدت منظمة اليونيسف، كل أطراف المشهد اليمني، حماية الأطفال في جميع الأوقات.

وأكد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تيد شيبان" ـ في بيان للمنظمة - أن "الهجمات على المدنيين ومن بينهم الأطفال تعتبر خرقاً للقانون الإنساني الدولي"، مشدداً على أهمية "الحفاظ على أرواح الأطفال في كل الأوقات وتحديداً أثناء النزاع".

وقال مسؤول اليونيسف إنه تم الإبلاغ عن مقتل أكبر عدد من الأطفال أو إصابتهم، خلال شهور من القتال العنيف في المدينة وحولها.

جاء ذلك، في تعقيب لليونيسيف، حسب مركز إعلام الأمم المتحدة، على حادثة مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين في مأرب باليمن.


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