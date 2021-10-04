نبيل فهمى يكتب: التوجهات الدولية والإقليمية فى الجمعية العامة

دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت لحظات تاريخية، وكلمات عكست تغيرات فى السياسات والتوازنات الدولية، منها على سبيل المثال كلمة الرئيس السوفييتى ميخائيل جورباتشوف عام 1988 وطرحه لـ«بيريسترويكا»، ومشاركة زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا عام 1990 حول القضاء على التمييز العنصرى، ومن قبلهما عام 1974 مشاركة الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات رافعا غصن الزيتون رمزا للسلام.

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى للأحداث والخطب المهمة، مواقف فى كثير من الأحيان لم تحظ بارتياح الدول الكبرى على اعتبار أنها محاولات لدمقرطة العلاقات الدولية مع زيادة أصوات دول نامية كثيرة، مما جعلها تبتعد مع الزمن من العمل متعدد الأطراف، وتركز فى الجمعية العامة على تسجيل وتبرير المواقف، وانتشرت التجمعات الدولية محدودة العضوية، بين ما يسمى الدول المتوافقة فى الرأى أو تجمعات متخصصة بين دول بعينها مثل دول الصناعة الكبرى G20.

مع هذا ظلت الجمعية العامة مهمة، وشهدنا تواصلا فى حضور الدول وعلى مستويات عليا على الرغم من الصعاب والاختلافات، لأنها منصة يتساوى فيها الجميع، على الأقل من حيث الشكل، بصرف النظر عن قوة الدول أو غناها أو توجها السياسى، وعملت كثير من الدول على استغلال هذا التجمع الخريفى فى نيويورك لترتيب لقاءات ثنائية وإقليمية، أى تحت مظلة العمل متعدد الأطراف، بخاصة أن توتر العلاقات بين كثير منها كان يصعب ترتيب اللقاءات الثنائية أو الإقليمية المباشرة بينها.

اهتم المجتمع الدولى بالجمعية العامة هذا العام بعد انقطاع وعدم استقرار فى الترتيبات الصحية الدولية وضوابط وقيود السفر وترقب الموقف الأمريكى، وطرح رئيسه جو بايدن بعد سنوات ترمب التى اتسمت بعدم الارتياح الأمريكى للمنظمة وللعمل الدولى الجماعى، ويشكك بعضهم فى صدقية رسالة بايدن، وتأكيده أن «أمريكا عادت» إلى الساحة الدولية، بخاصة مع وجود توجه انعزالى متنام لدى الرأى العام الأمريكى، وعناصر ضاغطة داخليا وخارجيا منذ توليه السلطة، مثل جائحة «كوفيدــ19»، فضلا عن الخروج المرتبك من الساحة الأفغانية، وتعثر مفاوضات الاتفاق النووى مع إيران حتى الآن، وتحدث آخرون وكانوا محل اهتمام، خصوصا الرئيس الإيرانى رئيسى المنتخب حديثا، الذى ألقى خطابا متشددا فى منهجه وتوجهه وصياغته من جانب، وأكد انفتاحه على العمل الدبلوماسى من جانب آخر، مما ترك مزيدا من الأسئلة بدلا من الإجابات.

أثناء مشاركاتى المتعددة فى اهتمامات الجمعية العامة خلال عملى دبلوماسيا ووزيرا، تابعت التحول فى الاهتمام الدولى، وكنت دائما أخرج بشعور مزدوج ومتناقض بأن كثيرا من الخطب والمواقف مكررة ومملة، ومن جانب آخر فإن ضيق الوقت وزحمة العمل لم تسعنى لمتابعة بعض الخطب المهمة، التى تعكس بداية توجهات جديدة فى الساحة الدولية، وإنما كنت أقدر دائما الفرصة التى توفرها الجمعية العامة لعقد اجتماعات مباشرة مع عدد من الوزراء، وفى إحدى الدورات عقدت أكثر من 80 لقاء خلال أسبوع عمل واحد لم يتجاوز خمسة أيام.

تابعت اجتماعات الجمعية العامة لعام 2021 باهتمام، للاعتبارات سابقة الذكر، وكذلك لأنها تعقد بحضور شخصى يوفر فرصة للقاءات واجتماعات جانبية بعد غياب طال نتيجة للجائحة، وركزت بصفة خاصة على ما يرتبط بالشرق الأوسط.

‏وليس من المبالغة ‏القول إن كثيرين ‏كانوا يتطلعون إلى تقدم أو تحرك فى المسار الفلسطينى ــ الإسرائيلى بعد خسارة ترامب ونتنياهو الانتخابات، وهناك بعض التقدم فى التعامل الإنسانى الأمريكى ‏والإسرائيلى مع الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال، من حيث دعم وكالة إغاثة اللاجئين وتوفير التطعيمات بعد الجائحة، ‏ وإنما لم يرتق هذا التقدم إلى المستوى المطلوب لإنهاء معاناة هذا الشعب ‏عبر أكثر من 70 عاما، ‏وهناك ترحيب بعودة ‏الجانب الأمريكى لدعم حل «‏الدولتين»، ولم يتطرق الموقف الإسرائيلى بإيجابية إلى الحقوق السياسية الوطنية المشروعة، لأن التحالف الحكومى ‏الإسرائيلى هش للغاية، ويجمع من المتناقضات السياسية فقط من أجل البقاء فى الحكم، بل حصل تراشق بين أبو مازن ‏الذى حدد مدة زمنية لعام واحد لاتخاذ قرارات حاسمة، ورئيس وزراء إسرائيل بينت الذى حذره من تحديد ‏أهداف وآمال لن تتحقق وتشكل حرج للقيادة الفلسطينية.

وأسعدنى ترتيب لقاء شمل العديد من الدول العربية مع تركيا ‏وإيران باستضافة العراق، وهى خطوة مهمة أؤيدها تماما، ‏بل دعيت إليها شخصيا مكررا ‏منذ أكثر من عام، فجمع اللقاء ‏دول تصارعت فى الأعوام السابقة، ‏حول التعامل مع الإسلام السياسى، أو فى تنافس على المكانة الإقليمية فى المنطقة، وقد سبقه تطور فى الاتصالات الثنائية ‏بين مصر وتركيا والسعودية وإيران وغيرها، ‏والاتصالات غير المعلنة الأمنية وبين مراكز البحوث والقطاع الخاص.

وأقدر تماما أن الخلافات بين الدول العربية وجيرانها من غير العرب بالغة الحساسية والتعقيد، ‏مما يتطلب عدم المبالغة فى التفاؤل أو توقع التغلب على جميع المشكلات ‏سريعا، حتى إذا تم استئناف العلاقات بينها على المستوى الرسمى، ولا أرى سبيلا أفضل من التفاعل المباشر مع تلك المشكلات والمصارحة الكاملة والتفاوض الشاق، ‏لأن الصدام مكلف وغير مجد والاعتماد على الغير أكثر من اللازم غير مفيد بل مضر، «فنحن فى عصر ‏عولمة الأسواق وأقلمة ‏القضايا والنزاعات»، لذا أدعو إلى مزيد من تلك الجهود والمسارات، مع أهمية تكثيف الاتصالات العربية بين الدول الرئيسة فى هذه المحاور، ‏للحاجة الماسة للتشاور المسبق والشفاف، تأمينا لأفضل الحلول والاستراتيجيات، حتى إذا اختلفت بعض الأولويات المرحلية.

وتابعت اللقاءات العربية التى تتم مع ممثلى سوريا بخاصة، وطالبت مسبقا بتحرك وخطوات سوريا ‏تجاه أخواتها العرب وتحركا عربيا مقابلا، ‏بما يسهل توفير الحد الأدنى المطلوب للانخراط العربى السورى، والذى آمل أن يتقدم بخطى ‏متدرجة، وقد سعدت ‏بعقد وزراء خارجية مصر وسوريا ‏اجتماعا معلنا رسميا خلال الجمعية العامة، وقد سبقته لقاءات عربية أخرى مع وزير خارجية البحرين السابق، ولقاءات سورية عربية رسمية على المستوى الأمنى، ‏وزيارة وزير الدفاع السورى للأردن، واتصالات أمنية مختلفة غير معلنة، ومشاورات غير رسمية بين القطاعين الحكومى والخاص حول مشاريع مختلفة، وأرى أن هذا المسار والتطور العربى السورى ‏فى مصلحة سوريا والدول العربية، ‏وقد يكون مخرجا أيضا للعلاقات السورية الدولية، فغنى عن التنويه أن تمرير الغاز المصرى إلى لبنان ‏عبر سوريا لم يكن يتحقق من دون موافقة ضمنية من أمريكا وروسيا، ويجب أن تتواصل هذه الجهود وتستمر لمصلحة استقرار المنطقة وحماية المصالح العربية الاستراتيجية، وبعيدا من معادلات وحسابات الغالب والمغلوب، ‏فسوريا والعالم العربى أجمع دفعا الثمن غاليا فى تطورات المشرق، والكل مستفيد من إعادة التواصل المتدرج والمبنى على أسس حضارية جديدة، تراعى فى المقام الأول مصالح الشعوب الأخوية.

نقلا عن إندبندنت عربية