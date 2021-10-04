محافظ أسوان يترأس اجتماع خلية الأزمة بعد زيادة معدلات الإصابة بكورونا

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، اجتماع خلية إدارة الأزمة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وبدء فترة الذروة المتوقعة للموجه الرابعة.

وقد حضر الاجتماع، كل من اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، والدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بجانب مديري الصحة والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف وممثل الكنيسة والإسعاف والطب الوقائي والتأمين الصحي، بالإضافة إلى مديري مستشفيات أسوان الجامعي والتخصصي العام.

وأكد المحافظ، على ضرورة تكثيف التثقيف المجتمعى في المساجد والكنائس لتوعية المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مع التطهير والتعقيم المستمر بجانب استثمار طابور الصباح والحصة الأولى واللوحات الإرشادية والأنشطة الشبابية والرياضية في توضيح أهمية التطعيم باللقاحات والإلتزام بالإجراءات الوقائية داخل المدارس ومراكز الشباب والأندية.

ووجة المحافظ، بالعمل على زيادة آسرة الرعاية المركزة بعد وصول نسبة الإشغال إلى 80 %، بينما لا تتجاوز الـ50 % في الأسرة الداخلية بـ12 مستشفى مخصصة للعزل بإجمالي 468 سريرا، بالإضافة إلى أسرة المستشفى الجامعي، وهو الذي يتوازي مع الإسراع في تشغيل مستشفى الباطنة بها بواقع 34 سريرا، وبما لا يؤثر على تقديم الخدمات الطبية في الأقسام الأخرى بجميع المستشفيات، ويتواكب مع تشغيل سيارات الإسعاف لنقل المشتبه فيهم والمصابين والعمل على التطهير والتعقيم الدوري لها.

وكشف أشرف عطية، عن أن زيادة معدلات التطعيم بلقاحات كورونا داخل المصالح والهيئات الحكومية والشرطية إلى 73 %، كما وصل إجمالي المواطنين الذين حصلوا على جرعات التطعيم إلى 170 ألف مواطن بما يعكس ثقة الأهالي في فعالية اللقاحات، ولاسيما بعد زيادة الفرق المتحركة من 6 إلى 41 فرقة متحركة بمختلف المراكز والمدن والمواقع الخدمية ، علاوة على 11 مركز ثابت.

وشدد على ضرورة استكمال التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالمدارس والجامعة والمنشأت السياحية والهيئات الحكومية ، مع منع دخولهم لمواقع عملهم في حالة عدم حصولهم على الجرعات بنهاية نوفمبر المقبل.

وأعطى المحافظ، توجيهاته بتشديد الرقابة على العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة التي تتعامل مع حالات كورونا للتأكد من إلتزامها بالبروتوكول العلاجى المقرر من وزارة الصحة بعيداً عن العشوائية لمنع تدهور هذه الحالات ووصولها إلى مرحلة حرجة، وهو الذي يتكامل مع الاهتمام بحالات العزل المنزلى وتوفير إحتياجاتها من الأكسجين والأدوية.