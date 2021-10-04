 بدء ملء خط أنابيب نورد ستريم 2 بالغاز الروسي لأول مرة - بوابة الشروق
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بدء ملء خط أنابيب نورد ستريم 2 بالغاز الروسي لأول مرة

الغاز الروسي
الغاز الروسي
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 5:40 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 5:40 م

أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز الطبيعي المثير للجدل نورد ستريم 2 بدء ملء الخط بالغاز الطبيعي الروسي لأول مرة.

يذكر أن الخط يستهدف نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق دون المرور بأراضي أوكرانيا.

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