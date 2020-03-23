قال المهندس مصطفى أبو جمرة خبير نظم المعلومات، إنّ تعطل موقع فيسبوك - المستمر منذ عدة ساعات - قد يكون بفعل فاعل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ الولايات المتحدة مهددة بحرب سيرانية بشكل شبه يومي بهجمات وصفها بـ"الضارية"، وقال إنّ مصدرها "الشرق".



وتابع: "شركة فيسبوك لها أعداء كتير، ما بيصدقوا إنها تغلط، والأيام المقبلة ستشهد رفع الكثير من القضايا على الشركة".



وأشار إلى أنّ تأثير العطل ضار جدًا، إذ انخفضت الأسهم بنسبة 6%، ما يعكس حجم الأضرار التي تكبّدها الاقتصاد العالمي.



وتابع: "برامج السوفت وير مهددة دائمًا بالعطل وسيرفرات فيسبوك مترابطة .. العطل حدث مسبقًا لكن اللافت هذه المرة هو مدة العطل المستمرة لساعات وأيضًا العطل على مستوى العالم كله".



وتعطل موقع فيسبوك وتطبيقا إنستجرام وواتساب، منذ عصر اليوم الاثنين، وهو ما أثّر على المستخدمين على مستوى العالم.



وأفادت تقارير أيضًا، بأنّ مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تويتر" و"جوجل" و"أمازون"، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.