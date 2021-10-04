أجرى الإعلامي تامر أمين، حوارًا مع الفنانة إلهام شاهين حول مبادرتها الأخيرة بشأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مستعرضًا رأي المعترضين لفكرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانبها عقبت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، بقولها: «لا أقرأ التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مليش في التواصل الاجتماعي خالص، أنا أتحدث مع أناس لها حيثية وليس أناس يقولون آراء بمزاجهم»، وفقًا لتعبيرها.



ودفع تعليق الفنانة الإعلامي تامر أمين إلى الربط بين كرهها لمواقع التواصل والعطل الفني الذي تشهده التطبيقات المختلفة، مازحًا: «بركاتك حلت الواتساب وفيسبوك وغيره كله واقع»، لتقاطعه الفنانة: «مش عارفة فيه إيه، بكرههم يارب ينتهوا من الحياة خالص».



وقال الإعلامي إن المعترضين على مبادرتها يفيدون بأن جسم الإنسان ليس ملكًا له وإنما لله، لتضيف «شاهين»: «كل شيء في الكون ملك لله هذا كلام غير منطقي، وهذا الرأي بناء على ماذا آراء علمية أم دينية أم غيرها؟».



وأشارت إلى أنها استشارت قبل إعلان مبادرتها رجال الدين والعلم والعلماء بينهم الدكتور سعد الدين الهلالي، والشيخ خالد الجندي، والدكتور محمود المتيني، والدكتور مصطفى الشاذلي، معربة عن احترامها وتقديرها لتلك الآراء.



وأوضحت أنها ترغب في أن تكون رغبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة مسجلة في البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة، حتى تساعد الجهات المختلفة في اتخاذ الإجراءات الفورية، متابعة: «كل يوم بيموت عندنا ناس أد إيه؟ وعدد مرضى أد إيه؟ نحتاج أن نسعف وننقذ أناس عدة ونرحمهم من الألم والمرض».