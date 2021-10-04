جاد: نستهدف إنشاء 1000 مجمع صناعى بنهاية مبادرة حياة كريمة

قال مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة الدكتور ولاء جاد، إن المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة متنوعة ومختلفة مثل قطاعات البنية الأساسية "مياه، صرف صحى، طرق، غاز، اتصالات، كهربا"، وأيضا المبانى أو مرافق الخدمات الاجتماعية مثل المدارس والمنشآت الصحية والثقافية، ومجمعات للخدمات الحكومية، إضافة إلى المجمعات الصناعية المصغرة.



وأضاف جاد، في تصريحات لـ"الشروق"، أن المبادرة تستهدف إنشاء أكثر من 300 مجمع صناعى فى الوحدات المحلية، خلال المرحلة الأولى فقط، على أن يصل عدد المجمعات إلى 1000 مجمع صناعى فى الثلاث مراحل لمبادرة حياة كريمة.