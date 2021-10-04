استطلاع: غالبية الألمان يريدون بقاء شتاينماير رئيسا لبلدهم

أعربت غالبية كبيرة من الألمان في استطلاع للرأي عن رغبتها في أن يشغل فرانك-فالتر شتاينماير، ولاية ثانية كرئيس اتحادي لبلدهم.

وأظهرت نتيجة الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين، أن 70% من الذين شملهم الاستطلاع أيدوا ذلك.

وأعرب ثلاثة أرباع الألمان عن رضاهم عن أداء الرئيس، وكان من هم فوق 60 عاما أكثر رضا من الشباب، وسكان غرب ألمانيا أكثر رضا من سكان شرقها.

وعارض 85% من الألمان أن يكون إعادة انتخاب شتاينماير موضوعا مطروحا في المفاوضات المرتقبة حول تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا.

وتنتهي فترة ولاية شتاينماير الأولى في فبراير 2022. وفي مدونته الصوتية الخاصة عارض المستشار السابق جيرهارد شرودر أيضا بوضوح جعل انتخاب الرئيس الاتحادي ورقة مساومة في محادثات الائتلاف.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى أول أكتوبر، 1007 ألمان.