قال الفنان علي الحجار، إن المسرح الغنائي هو المنجاة للمسرح في مصر، مؤكدًا وجود العديد من المواهب التي يمكنها تقديم أعمال مسرحية غنائية بمصر.

وأضاف خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لجريدة الشروق والصفحة الرسمية للفنان علي الحجار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أنه يحلم بوجود مسرح غنائي، حتى وإن لم يشارك في جميع عروضه، فقد سبق وأن خاض تجربة الإنتاج، ولكنه يحتاج إلى تمويل أكبر.

ودعا المواهب الشابة للتواصل معه عبر صفحته، موضحًا: "مش لازم اللي يلحنلي محمد عبدالوهاب وبليغ حمدي.. لازم يبقي فيه دم جديد".

وبسؤاله عن سر اهتمامه بأعمال محمد فوزي بالأخص، فأوضح " أنا شايف إن محمد فوزي راجل سابق عصره، ومأخدش حقه، ولو المسؤوليين عن الفن اهتموا بأعماله، ممكن ينتجوا أعمال فنية رائعة بصيغات مختلفة".

كما طالب جميع القنوات بتخصيص ساعة باليوم، لتقديم أغنيات، معقبًا: "الدنيا من غير غنا ضلمة.. الغنا زي النفس".