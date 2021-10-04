وزيرة الصحة: مفيش حد في المنظومة التعليمية هيدخل الحرم الجامعي بدون تلقيح

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 1100 مركز لطلبة الجامعات، يُتاح لهم الحصول على اللقاح، بدون تسجيل مسبق، موضحة أن الحملات التشجيعية أتت بثمارها بشكل جيد، معلقًا: "لقحنا 5 أضعاف أعداد الفترة الماضية، في أسبوع".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، مع لبني عسل، اليوم الأحد، على قناة «الحياة»، قائلة: «محدش شغال في المنظومة التعليمية هيدخل الحرم الجامعي بدون تلقيح، حتى لو عامل».

وأوضحت أنه يتم تطعيم العاملين بحجم 1.6 مليون إداري ومدرس وعامل، بالإضافة إلى العمل على خطة للبدء بتطعيم طلبة الثانوي، والمعاهد الفنية، والأزهرية.

كما أشارت إلى حصول مصر على عدد هائل من اللقاحات، يسمح لها تغطية جميع المستهدفين، مستكملة: "مفيش حد هيسجل مش هيأخد اللقاح في خلال 24 ساعة، واللي سجل ولم يتسلم رسالة يعمل إعادة تفعيل للطلب".